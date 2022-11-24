МАГАТЭ заявило о начале поддержки трех украинских АЭС

APS
2022-11-24 21:48

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство запустило поддержку трех АЭС на Украине, а также в Чернобыле.

По его словам, это сделано по просьбе Украины на Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровненской атомных электростанциях. 

Гросси также рассказал, что на Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение.

Причиной отключения электроснабжения ЗАЭС стал инцидент, который в МАГАТЭ считают подтверждением угрозы ядерной безопасности.

Опубликовано: Светлана Репина