МАГАТЭ заявило о начале поддержки трех украинских АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство запустило поддержку трех АЭС на Украине, а также в Чернобыле.

По его словам, это сделано по просьбе Украины на Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровненской атомных электростанциях.

Гросси также рассказал, что на Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение.

Причиной отключения электроснабжения ЗАЭС стал инцидент, который в МАГАТЭ считают подтверждением угрозы ядерной безопасности.