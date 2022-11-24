МАГАТЭ заявило о начале поддержки трех украинских АЭС
2022-11-24 21:48
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство запустило поддержку трех АЭС на Украине, а также в Чернобыле.
По его словам, это сделано по просьбе Украины на Южно-Украинской, Хмельницкой, Ровненской атомных электростанциях.
Гросси также рассказал, что на Запорожской АЭС восстановлено внешнее энергоснабжение.
Причиной отключения электроснабжения ЗАЭС стал инцидент, который в МАГАТЭ считают подтверждением угрозы ядерной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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