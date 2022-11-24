Сотрудники Adidas рассказали, что Канье Уэст показывал им интимные фото Ким Кардашьян

Аdidas объявил в четверг, 24 ноября, об открытии дополнительного расследования в отношении рэпера Канье Уэста после открывшихся обстоятельств его противоправного поведения.

Напомним, что в октябре Adidas обвинил рэпера в неподобающем поведении и запугивании и разорвал отношения с Канье Уэстом из-за антисемитских высказываний.

Расследование популярного американского журнала Rolling Stone раскрывает суть обвинений, основанных на показаниях бывших сотрудников Adidas, которые работали над брендом кроссовок Yeezy, разработанных в сотрудничестве с Канье Уэстом.

Журнал обвиняет рэпера в том, что он демонстрировал сотрудникам Adidas порнографические видео и фотографии, в том числе интимное фото его бывшей жены Ким Кардашьян, и в том, что в течение многих лет вел себя по отношению к ним неподобающе.