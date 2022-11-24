Полезная альтернатива соли

Без соли действительно немыслима жизнедеятельность людей во все времена, но в современном мире отношение к ней стало двойственным.

Постоянное превышение нормы приводит к печальным последствиям.

Натрий задерживает жидкость в организме, вызывая отёки, провоцируя развитие гипертонии и проблемы с сердцем.

Нарушается работа почек, постепенно формируется солевая нефропатия.

Употребление солёных продуктов повышает аппетит, приводит к нездоровому пищевому поведению, ожирению.

Увеличивается экскреция кальция, снижается прочность костей (возникает риск остеопороза).

При генетической предрасположенности повышенное потребление соли становится главной причиной развития аутоиммунных заболеваний (сахарный диабет 1 типа, рассеянный склероз).

Риск развития рака желудка у человека с хроническим гастритом и чрезмерно увлекающегося соленой пищей увеличивается в 2 раза.

Кисло — значит, солёно!

Альтернативой соли в некоторых рецептах вполне успешно становятся цитрусовые (например, лимонный сок и цедра). Заменить солёное кислым — прекрасный способ обмануть вкусовые рецепторы, ведь в этом случае недосол окажется практически незаметным. Лимонный сок придаёт блюду свежий аромат и пикантный вкус, а цедра способна усилить это впечатление.

Того же эффекта можно ожидать и от лайма. К тому же, такие альтернативы пополнят запасы витамина С в организме. В одних только лимонах (в пересчёте на 100 граммов) содержится 58,9% суточной дозы аскорбиновой кислоты! А цедрой можно посыпать приготовленные овощи, использовать её в салатных заправках, супах и маринадах для мяса. Цитрусовый вкус особенно хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами.

Уксус тоже добавляет кислинку в блюда — как обычный столовый, так и бальзамический, яблочный, винный, рисовый, плюс различные фруктовые сорта. Удивительно, но при определённых условиях уксус даже помогает снизить уровень сахара в крови.

В результате участники эксперимента съедали за день на 200-275 калорий меньше! К аналогичному выводу по поводу уксуса пришли и учёные из Ирана, которые сделали обзор нескольких научных статей на эту тему.

Зелень, пряности, сушёные овощи:

Пряности и зелень придают блюдам аромат и усиливают их вкус, тоже снижая потребность в соли. В список для экспериментов можно включить петрушку, укроп, кинзу, базилик, розмарин, эстрагон, орегано, шалфей, тмин, паприку, душистый перец, кумин, кориандр. Сила их ещё и в том, что они от природы содержат некоторое количество хлорида натрия (то есть, соли) в естественном виде — а при сушке его концентрация даже увеличивается.

Укроп — отличная замена соли в блюдах с картофелем, рыбой и огурцами. Его также можно добавлять в соусы к рыбным и мясным блюдам. Укроп богат витаминами С и А, необходимыми для иммунитета, острого зрения и здоровой репродуктивной системы.

Шалфей прекрасно дополнит вкус помидоров, фасоли, кукурузы, мяса, орехов или сыра. И, что приятно, он влияет не только на вкус еды, но и на здоровье: например, улучшает работу мозга и память, даже у людей с болезнью Альцгеймера.

В этом смысле вдохновляет работа иранских учёных: они 4 месяца наблюдали за 42 пациентами в возрасте от 25 до 80 лет, и обнаружили, что приём экстракта шалфея на постоянной основе положительно отразился на работе их мозга.

Что касается базилика, то он идеален в сочетании с супами, пиццей, пастой, мясом, рыбой и овощами. Многочисленные исследования подтверждают — эта трава укрепляет иммунитет, лечит тревожные расстройства и снижает депрессию.

Розмарин — прекрасное дополнение для густых мясных супов, соусов и маринадов. Кроме того, он подавляет аллергические реакции и облегчает заложенность носа. Это доказали японские эксперты. Они выяснили что розмариновая кислота в дозах 50 и 200 миллиграммов снижает симптомы аллергии.

Петрушка — отменный источник витамина К, ответственного за свертываемость крови. В 100 граммов содержится 1366,7% суточной нормы витамина!

Все травы объединяет высокое содержание полифенолов — растительных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Полифенолы помогают организму защищаться от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза и нейродегенеративных заболеваний.

Сушёный орегано хорош с томатным соусом для мясных блюд и рыбы; кинза подходит для мяса, овощей, салатов и маринадов; эстрагон сочетается с салатами и рисом; тмин незаменим в гарнирах, мясных блюдах, хлебобулочных изделиях и домашнем консервировании; паприка используется при мариновании мяса, в салатах и азиатских закусках; а кумин добавляют к рису, мясу, в супы и выпечку.

Морские водоросли: минералы вместо соли:

Морские водоросли сами по себе имеют солоноватый привкус. Знакомая всем нам ламинария (она же морская капуста) оживляет вкус многих салатов, супов, овощных и мясных блюд. Причина её солёности в большом количестве минералов (натрия, кальция, магния, калия) и микроэлементов (йода, железа, цинка, меди и других). Кстати, рекомендуемая суточная доза йода, которым можно подзарядиться от ламинарии, составляет 150 миллиграммов в день. А йод критически необходим для нормальной работы щитовидной железы и сердца, для улучшения иммунитета и здорового метаболизма.

Учёные из Германии, Исландии, Ирландии, Франции, Испании и Словении в 2016 году задались вопросом, смогут ли морские водоросли стать полноценным заменителем соли. Они обработали и измельчили в порошок 3 вида водорослей, поставив перед собой задачу сохранить в них как можно больше минералов и удалить вещества, вызывающие неприятный запах. В результате получился коричневато-зелёный порошок, который, вполне возможно, когда-нибудь начнут использовать в промышленности в качестве заменителя соли.

Чеснок и лук:

Использовать лук и чеснок для замены соли можно не только в свежем виде, но и в сушёном — так даже удобнее. Это универсальные приправы, которыми многие хозяйки дополняют практически каждое блюдо — к тому же, этот звёздный дуэт ценится за оздоравливающие свойства. Они содержат органическое соединение аллицин, которое образуется при разрушении клеток растений и выделяет те самые пахучие вещества.

Чеснок — известное народное средство против простуды. И он действительно работает! Это было доказано британскими учёными в 12-недельном исследовании. Пациенты, которые с ноября по февраль активно поедали чеснок, в 2,5 раза реже болели простудными заболеваниями, чем их коллеги по эксперименту из контрольной группы.

Американские исследования добавили ещё одно важное свойство в копилку полезностей чеснока. Содержащиеся в нём антиоксиданты защищают клетки от окисления и снижают риск так называемых когнитивных проблем (речь идёт о памяти, концентрации внимания, логическом мышлении, чёткости речи).