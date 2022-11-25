The Spectator: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29

Издание The Spectator со ссылкой на собственные источники в Китае сообщает, что США под давлением КНР убедили Польшу не передавать Украине истребители МиГ-29 в марте этого года.

Авторы материала утверждают, что сначала американские власти поддерживали идею передачи самолетов Украине.

Однако после настоятельных просьб Китая Соединенные Штаты изменили свою позицию.

По информации издания, Китай в ответ пообещал отговорить Россию от применения ядерного оружия.