В Мининфраструктуры Украины рассказали, сколько будет стоить восстановление энергосистемы страны
2022-11-25 00:50
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, в какую сумму обойдется восстановление энергосистемы страны, разрушенной в ходе спецоперации.
По его словам, на эти цели потребуются сотни миллионов долларов.
Кроме того, есть проблема с материалами и оборудованием, которые можно использовать для восстановления объектов, построенных в советское время.
Украина пытается закупить трансформаторы в Польше и Литве, одновременно налаживая собственное производство.
Опубликовано: Светлана Репина