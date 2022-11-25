Кубраков: МВД установило 160 граждан Беларуси, участвующих в боях на Украине
2022-11-25 00:59
Сотрудники МВД Беларуси выявили 160 граждан страны, которые принимают личное участие в украинском конфликте.
Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков уведомляет, что белорусские правоохранители установили личность ста шестидесяти белорусов, которые непосредственно участвуют в вооружённом конфликте на территории Украины. По словам Кубракова, сейчас сотрудники спецслужб устанавливают, каким образом их сограждане попали в украинское государство.
Также Иван Кубраков подчёркивает, что следователям предстоит выяснить, какие именно рили белорусские граждане исполняют, находясь в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей