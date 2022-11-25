Самые полезные каши для детей

Каша для ребенка — одно из основных блюд повседневного рациона, начиная уже с этапа первого прикорма.

Итак, каша, за редким исключением, представляет собой блюдо из разваренных зерен (то бишь — из крупы). Существует десятки видов различных круп, и далеко не все они полезны для детского питания.

Более того, оказывается коэффициент полезности детской каши может существенно меняться в зависимости от того, в чем конкретно были сварены зерна. Например: общеизвестно, что гречневая каша — архиполезное блюдо, как в рационе взрослых, так и для детей. А все благодаря тому, что гречневая крупа на удивление богата железом. Богата настолько, что регулярное употребление ребенком гречневой каши вполне сойдет за достойную профилактику детской анемии…

Однако, вся польза гречневой каши мгновенно улетучится, стоит только добавить в нее молоко (а именно так и поступает 90 % мам). Суть в том, что железо не усваивается организмом в присутствии кальция, которого, как известно, в молоке видимо-невидимо. Вот и получается, что гречневая крупа, разваренная в воде, превращается в одну из самых полезных каш для детей, а разваренная в молоке — теряет всю свою потенциальную пользу.

Какие каши для детей наиболее полезны:

Диетологи всего мира провели ни один десяток исследований в поисках ответов на вопрос, какие каши для детей наиболее полезны. Точнее даже не столько каши, сколько крупы — ведь из одной и той же крупы умелая и расторопная мама может приготовить далеко не только кашу, но и множество других блюд (например, печенье, домашнюю гранолу, запеканки, гарниры, котлеты и даже супы).

Итак, в результате многочисленных и тернистых исследований диетологи и педиатры выделили 7 наиболее полезных для детей каш. Пьедестал почета заняла следующая тройка «победителей»:

Гречневая каша на воде:

Удивительно, но гречку никак нельзя назвать всемирно известной и популярной крупой в мире — во многих странах о ней вообще не слышали. Меж тем, именно гречневая каша для детей считается наиболее полезной. В ней много железа (но напомним — она утратит свои ценные свойства едва только вы соедините гречку с молоком), а также много ценного белка, легко усваиваемого детским организмом.

Овсяная каша:

Польза овсяной каши для детей, или наоборот — совершенно бестолковое ее употребление, напрямую зависит от того, каким образом овсянка обработана. Например, такой часто встречающийся продукт на полках наших супермаркетов, как «овсянка быстрого приготовления — каша, которую перед употреблением достаточно просто залить кипятком — ни один уважающий себя диетолог не назовет полезным блюдом, ни для взрослых, ни уж тем более для детей. Полезная овсяная каша для детей — это хлопья (типа хорошо знакомого нам «Геркулеса»), которые требуют варки от 3 и более минут.

Перловая каша:

А вот это сюрприз, согласитесь! Действительно, третье место среди самых полезных каш для детей заняла перловка — незаслуженно забытое блюдо из ячменя. Как и гречневая каша, перловка богата и белком, и железом. С другой стороны — в ней не меньше ценной клетчатки, чем и в овсяной каше.