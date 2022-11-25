CCTV: Эммануэль Макрон послал США недвусмысленный сигнал
Президент Франции встретился с представителями европейского бизнеса и послал недвусмысленный сигнал США.
Деловая встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса, стала недвусмысленным сигналом для США о том, что Европа проснулась и готова защищать свои экономические интересы, пишет CCTV.
По мнению автора, на своем болезненном опыте Европа осознала "тираническую политику" США и начала сопротивляться. Банкет в Елисейском дворце стал четким сигналом для Вашингтона, что больше "под дудку" никто танцевать не будет.
Ранее еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил, что в США направлены требования Европейского союза об изменении ряда пунктов закона об инфляции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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