Лукашенко объяснил, почему армия Беларуси не примет участия в СВО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прямое участие Вооруженных сил РБ в Украине только усугубит ситуацию, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко в интервью государственному информационному агентству БелТА объяснил, почему белорусские войска не помогут России в непосредственном участии в СВО в Украине.
"Это глупость полная. Если мы непосредственно Вооруженными Силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом он признал, что Беларусь косвенно причастна к СВО.
"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости", - сказал белорусский президент.
Лукашенко также добавил, что когда дело доходит до урегулирования конфликта, "все в руках Украины" и подчеркнул, что необходимо "договариваться и говорить о мире" с Россией.
Ранее украинский Генштаб опубликовал видео специально для белорусов. В нем подчеркивалось, что российские спецслужбы готовят провокации в Беларуси, а объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция в Островце, могут стать объектом терактов.
Опубликовано: Николай Скира
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