Лукашенко объяснил, почему армия Беларуси не примет участия в СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прямое участие Вооруженных сил РБ в Украине только усугубит ситуацию, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко в интервью государственному информационному агентству БелТА объяснил, почему белорусские войска не помогут России в непосредственном участии в СВО в Украине.

"Это глупость полная. Если мы непосредственно Вооруженными Силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он признал, что Беларусь косвенно причастна к СВО.

"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости", - сказал белорусский президент.

Лукашенко также добавил, что когда дело доходит до урегулирования конфликта, "все в руках Украины" и подчеркнул, что необходимо "договариваться и говорить о мире" с Россией.

Ранее украинский Генштаб опубликовал видео специально для белорусов. В нем подчеркивалось, что российские спецслужбы готовят провокации в Беларуси, а объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция в Островце, могут стать объектом терактов.