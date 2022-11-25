Из-за бюрократии Бундесвер до сих пор не начал модернизацию

Почти ничего из дополнительных 100 миллиардов евро, выделение которых анонсировал канцлер Германии Олафом Шольцем в феврале, до сих пор не дошло до Бундесвера из-за бюрократических препятствий, сообщило издание Financial Times.

После начала российской СВО в Украине канцлер Шольц объявил о "поворотном моменте", и плохо оснащенный Бундесвер должен был получить значительное финансирование — дополнительные 100 миллиардов евро.

Но с тех пор в Вооруженные силы Германии почти ничего из этой суммы не поступило. Назначенный весной парламентский орган, который должен был планировать расходы на модернизацию армии, собрался один раз - в середине ноября. Предложений по закупкам Минобороны на тот момент не подавало, а следующее заседание должно состояться только в феврале, напоминает FT.

Оппозиционные политики задаются вопросом, являются ли заявления Германии о ведущей роли в европейской обороне чем-то большим, чем пустая риторика.

"Господин канцлер, это трудно описать иначе, как нарушением обещания, данного парламенту и особенно Бундесверу", — прокомментировал ситуацию глава оппозиции Фридрих Мерц.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2021 году немецкие военные и их 183 000 человек активные сотрудники получили финансирование в размере 46,9 млрд евро. Чтобы выполнить цель НАТО в этом году, расходы должны возрасти до 75,5 миллиардов евро, что поставит Германию на третье место по абсолютным расходам на оборону после США и Китая.