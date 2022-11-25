Владимир Соловьев убедился, что Rutube неэффективен несмотря на вливания государственных средств

Российский тележурналист возмутился неэффективной работой российского видеохостинга, который пришел на замену You Tube.

Rutube не позволяет российским медиа качественно изменить походы в освещении СВО и других процессов, считает Владимир Соловьев.

«Я говорю о необходимости существования «информационной ставки». Необходимости единых коммуникационных линий. А для осуществления их деятельности необходимо предпринять ряд вполне конкретных административных шагов. А то у нас Rutube, вроде бы, есть, а, вроде, его и нет. То есть, он есть, но им пользоваться невозможно. Тогда возникает вопрос: почему? Государство все сделало, что могло. И деньги сумасшедшие и все прочее. Почему?», - задался вопросом автор пропагандистских программ.

Ранее Соловьев неоднократно поднимал вопросы обеспеченности российских добровольцев, а затем и мобилизованных на фронт. Он выразил мнение, что государство обязано оказать существенное внимание этим вопросам.

По словам Соловьева, то, что граждане проявляют сознательность и собирают немалые средства, чтобы помочь армии очень отрадно, но первую скрипку в этом обязано было сыграть государство.

После такой критики к мнению журналиста прислушались в Кремле и то, что президент России организовал работу по снабжению ВС России на Донбассе всем необходимым в некоторой степени и заслуга Соловьева.