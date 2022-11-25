Politico: Многие страны ЕС в гневе из-за ограничений цен на российский газ

Предложение Еврокомиссии было призвано успокоить, а вместо этого может стать источником политического кризиса. Введение предельных цен на газ вызвало раздражение у правительств многих стран, сообщает Politico.

Европейская комиссия предложила предельную цену на газ в размере 275 евро. Это произошло после многомесячной битвы. За снижение цен выступает Польша, которую также поддерживают Бельгия, Греция и Италия. В числе противников - Германия, Австрия, Дания и Нидерланды.

Однако, как выясняется, лимит ЕС настолько высок, что шансов на то, что это решение как-то повлияет на товарооборот, практически нет. Как заявляют эксперты, ограничения не смогут регулировать цену, потому что уровень 275 евро за мегаватт-час не может быть достигнут.

Как сообщает Politico, три дипломата уже заявили о том, что группа стран хочет сформировать блокирующий альянс. Однако для этого нужно целых девять протестующих. Чешская Республика, которая в настоящее время председательствует в ЕС поочередно, может созвать еще один внеочередной Энергетический совет в середине декабря для дальнейшего обсуждения этих вопросов.

Дипломаты, по данным Politico, не скрывают своего раздражения. Они считают, что ЕС не занимается этой проблемой. Они признают, что комиссия встала на сторону Нидерландов и Германии.

По словам двух дипломатов, в знак того, насколько токсичной стала дискуссия, это предложение вызвало почти открытый конфликт между Комиссией и некоторыми странами ЕС.