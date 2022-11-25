Зеленский намерен решить судьбу Крыма невоенным путем
Об этом президент Украины заявил в интервью, которое он дал корреспондентам издания Financial Times.
По словам Владимира Зеленского, вопрос судьбы полуострова в настоящий момент все чаще поднимается на международной повестке. Украинский лидер полагает, что сейчас все находятся в замешательстве от ситуации, складывающей с Крымом. Если кто-то, подчеркнул Зеленский, готов предложить вариант деоккупации Крымского полуострова невоенным путем, то он будет только за.
Также Зеленский отметил, что представителям западных стран «не нужно тратить свое время», если решение по Крыму предполагает тот факт, что полуостров «входит в состав России».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Зеленский намерен решить судьбу Крыма невоенным путем