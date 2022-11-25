Десять человек погибли при пожаре в многоэтажке в Китае

В результате пожара в жилом доме в Синьцзяне на северо-западе Китая десять человек погибли, еще девять получили ранения.

«Пожар произошел в высотном здании в четверг вечером, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа. Пострадавшим не угрожает смертельная опасность», - говорится в сообщении. Начато расследование.

В Китае часто случаются смертельные пожары из-за слабых стандартов безопасности и коррупции среди чиновников, ответственных за их соблюдение.

В результате пожара на фабрике в центральном Китае в понедельник погибли 38 человек. По данным властей, рабочие нарушили правила техники безопасности при сварке.