Хаматову за речь на латышском языке во время премии Ночь лицедеев в Латвии раскритиковали как россияне, так и латыши
2022-11-25 11:43
Чулпан Хаматова стала "Актрисой года" в рамках латвийской ежегодной театральной премии "Ночь лицедеев". По этому поводу знаменитость подготовила речь на латышском языке. Что из это вышло?
"Актриса года" в рамках латвийской театральной премии "Ночь лицедеев" Чулпан Хаматова угодила в крупный скандал.
Против выступают как россияне, так и латыши, недоумевающие за какие заслуги российская артистка получила такую высокую награду. Шквал критики с обеих сторон обрушился на голову несчастной.
Масла в огонь подлила речь Хаматовой на латышском языке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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