Хаматову за речь на латышском языке во время премии Ночь лицедеев в Латвии раскритиковали как россияне, так и латыши

Чулпан Хаматова стала "Актрисой года" в рамках латвийской ежегодной театральной премии "Ночь лицедеев". По этому поводу знаменитость подготовила речь на латышском языке. Что из это вышло?

"Актриса года" в рамках латвийской театральной премии "Ночь лицедеев" Чулпан Хаматова угодила в крупный скандал.

Против выступают как россияне, так и латыши, недоумевающие за какие заслуги российская артистка получила такую высокую награду. Шквал критики с обеих сторон обрушился на голову несчастной.

Масла в огонь подлила речь Хаматовой на латышском языке.