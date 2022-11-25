Довлатова призналась, что жалеет знаменитостей, которые уехали из России
2022-11-25 12:02
Популярная радиведущая Алла Довлатова высказалась по поводу медийных личностей, уехавших за рубеж. Знаменитости жаль коллег, потому что на чужбине они никому не нужны.
Алла Довлатова утверждает, что для нее Россия всегда будет на первом месте, вне зависимости от обстоятельств.
О знаменитостях, покинувших родину, радиоведущая заявляет, что они обязательно вернутся, ведь за границей они никому не нужны. Ей жаль звезд.
Довлатова не берется осуждать коллег, так как не знает, что ими двигало.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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