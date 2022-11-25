Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Как сообщает издание Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предоставить дизельное топливо и природный газ для решения проблем с энергетическим кризисом.
Об этом сам Зеленский рассказал в интервью, которое он дал корреспонденту Financial Times. При этом запрошенное дизельное топливо необходимо для работы аварийных электрогенераторов, а газ — для теплоснабжения и выработки электроэнергии.
Встреча украинского президента с журналистом Financial Times состоялась в офисе Владимира Зеленского, где на тот момент отсутствовало водоснабжение. При этом президент Украины подчеркнул, что страна справится с возникшими трудностями.
Ранее сообщалось также о том, что Украина в экстренном порядке запросила у стран Запада высоковольтное оборудование, необходимое для ремонта и восстановления поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
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