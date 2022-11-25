Кадыров заявил об уничтожении в Украине регулярный войск НАТО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале похвастался очередными достижениями своих бойцов.

Он отметил, что "в результате необдуманных действий враг понёс тяжёлые потери. В частности, уничтожено до 200 националистов, а также несколько единиц тяжелой боевой техники".

Лидер Чечни, также заявил, что среди погибших были также поляки и американцы. По его мнению, это были не наемники, а регулярные войска НАТО.

Кадыров выложил видео боев в районе Херсона, в которых его войска одержали сокрушительную победу. Бойцы полка "Север" уничтожили 200 украинских националистов" , а также тяжелая боевая техника и бронетранспортеры ВСУ.

"Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка «Север». При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением", — написал Кадыров.

Он добавил, что среди погибших солдат также будет большое количество американцев и поляков. Однако, по словам главы Чечни, это были не наемники из Международного легиона, воюющие на стороне ВСУ, а регулярные войска НАТО, действовавшие под прикрытием. Таким образом, по его мнению, Североатлантический Альянс захочет скрыть присутствие своих войск в Украине.

"Даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", — отметил Кадыров.