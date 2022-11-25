Дания обнародовала первые кадры взорванного газопровода «Северный поток-2»
2022-11-25 13:40
Датское телевидение показало последствия взрыва на участке российского трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.
25 ноября центральный телеканал Дании TV 2/Bornholm опубликовал первые кадры последствий взрыва на российском газопроводе "Северный поток-2", которые доказывают, что газотранспортная магистраль действительно получила масштабные повреждения в результате диверсии в датской исключительной экономической зоне.
Примечательно, что ранее шведский телеканал Expressen также показал последствия взрыва на участке трубы "Северного потока" в исключительной экономической зоне Швеции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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