Дания обнародовала первые кадры взорванного газопровода «Северный поток-2»

Датское телевидение показало последствия взрыва на участке российского трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

25 ноября центральный телеканал Дании TV 2/Bornholm опубликовал первые кадры последствий взрыва на российском газопроводе "Северный поток-2", которые доказывают, что газотранспортная магистраль действительно получила масштабные повреждения в результате диверсии в датской исключительной экономической зоне.

Примечательно, что ранее шведский телеканал Expressen также показал последствия взрыва на участке трубы "Северного потока" в исключительной экономической зоне Швеции.