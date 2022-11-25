Сборная Ирана все же спела национальный гимн перед встречей с Уэльсом на ЧМ 2022
2022-11-25 13:53
Перед вторым матчем чемпионата мира против Уэльса одиннадцать игроков сборной Ирана подпевали национальному гимну.
Многочисленные болельщики снова были замечены на трибунах с табличками с протестными посланиями.
На старте чемпионата мира против Англии игроки молчали во время гимна.
Иранские активисты расценили это как жест поддержки общенациональных протестов против авторитарного правительства в стране.
Иранское государственное телевидение прервало прямую трансляцию. После этого появились предположения, что игроки могут столкнуться с последствиями по возвращении домой.
Опубликовано: Тарас Медведев
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия
«Укрэнерго»: дефицит в энергосистеме Украины составляет 30%
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина
Группировка «Аль-Шабааб» атаковала военную базу в Сомали
Politico: Евросоюз возмущен сверхприбылями США на Украине