Сборная Ирана все же спела национальный гимн перед встречей с Уэльсом на ЧМ 2022

Перед вторым матчем чемпионата мира против Уэльса одиннадцать игроков сборной Ирана подпевали национальному гимну.

Многочисленные болельщики снова были замечены на трибунах с табличками с протестными посланиями.

На старте чемпионата мира против Англии игроки молчали во время гимна.

Иранские активисты расценили это как жест поддержки общенациональных протестов против авторитарного правительства в стране.

Иранское государственное телевидение прервало прямую трансляцию. После этого появились предположения, что игроки могут столкнуться с последствиями по возвращении домой.

