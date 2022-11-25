Сборная Ирана все же спела национальный гимн перед встречей с Уэльсом на ЧМ 2022

APS
2022-11-25 13:53

Перед вторым матчем чемпионата мира против Уэльса одиннадцать игроков сборной Ирана подпевали национальному гимну.

Многочисленные болельщики снова были замечены на трибунах с табличками с протестными посланиями.

На старте чемпионата мира против Англии игроки молчали во время гимна. 

Иранские активисты расценили это как жест поддержки общенациональных протестов против авторитарного правительства в стране. 

Иранское государственное телевидение прервало прямую трансляцию. После этого появились предположения, что игроки могут столкнуться с последствиями по возвращении домой.
 

Опубликовано: Тарас Медведев