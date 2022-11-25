Куркова показала своего маленького сына Гаспара, выложив свежее фото в сеть
2022-11-25 14:01
Актриса Равшана Куркова разместила новую фотографию в социальных сетях с маленьким сыном Гаспаром Амаряном.
Известная актриса Равшана Куркова выложила в соцсети новый снимок. На фото она запечатлена со своим маленьким сыном Гаспаром Амаряном.
В настоящее время семейство находится на отдыхе, о чем сообщает "Газета.ru".
Артистка не из тех, кто посвящает окружающих в свою личную жизнь.
В прошлом году Равшана стала матерью. Отец малыша бизнесмен Сергей Амарян.
Известно, что пара прибегала к услугам суррогатной матери.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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