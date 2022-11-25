Куркова показала своего маленького сына Гаспара, выложив свежее фото в сеть

Актриса Равшана Куркова разместила новую фотографию в социальных сетях с маленьким сыном Гаспаром Амаряном.

Известная актриса Равшана Куркова выложила в соцсети новый снимок. На фото она запечатлена со своим маленьким сыном Гаспаром Амаряном.

В настоящее время семейство находится на отдыхе, о чем сообщает "Газета.ru".

Артистка не из тех, кто посвящает окружающих в свою личную жизнь.

В прошлом году Равшана стала матерью. Отец малыша бизнесмен Сергей Амарян.

Известно, что пара прибегала к услугам суррогатной матери.