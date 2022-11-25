«Укрэнерго»: дефицит в энергосистеме Украины составляет 30%

APS
2022-11-25 14:13

В «Укрэнерго» заявили, что на данный момент дефицит в энергосистеме Украины составляет 30% от общего объёма потребления.

25 ноября пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщила о том, что по состоянию на данный момент в энергетической системе Украины наблюдается дефицит, который составляет 30% от общего объёма потребления электроэнергии.

Отмечается, что восстановление повреждённых при массированном ударе Вооружённых сил РФ объектов энергетической инфраструктуры Украины замедляется погодными условиями.

Опубликовано: Диана Мудреченко