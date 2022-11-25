Охрана не впустила на стадион в Катаре футбольных болельщиков в костюмах крестоносцев

Во время ЧМ-2022 в Катаре на стадионы не пускают не только болельщиков с радужной символикой. По миру разошлось видео, на котором охранники отказывают во входе английским болельщикам в рыцарских костюмах. Все из-за истории.

Во время ЧМ-2022 возникает много спорных ситуаций. Хотя организаторы чемпионата мира заверили, что в Катаре будут рады всем болельщикам, реальность такова, что наличие любого радужного символа заставляет охранников запрещать вход на стадионы.

Но это еще не все. Британский журналист Роберт Картер опубликовал в Твиттере видео, на котором видно, как английских болельщиков в рыцарских костюмах не пускают на стадион. Служба безопасности была неумолимой. Несмотря на попытки договориться, болельщики из Великобритании были отправлены ни с чем.

Власти Катара начали запрещать английским болельщикам носить на стадионах одежду крестоносцев, которая, наряду с крестами, является оскорбительной из-за истории изнасилований, резни и оккупации арабских земель, пишет Картер.

Крестовые походы в истории Аравийского полуострова сыграли не очень хорошую роль. На протяжении веков европейцы ездили в этот регион мира, чтобы сражаться с мусульманами. Хотя причины этих войн были в первую очередь религиозными, они также смешивались с политическими и экономическими факторами.