Зеленский призвал ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель.

25 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме The idea of Europe призвал Европейский союз установить потолок цен на импортируемую из России нефть в размере 30 долларов за баррель.

Ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ западным странам грозит полная остановка поставок российских ресурсов.