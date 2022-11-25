Зеленский призвал ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30
2022-11-25 14:40
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы ЕС ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель.
25 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме The idea of Europe призвал Европейский союз установить потолок цен на импортируемую из России нефть в размере 30 долларов за баррель.
Ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ западным странам грозит полная остановка поставок российских ресурсов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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