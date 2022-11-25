Заработная плата будет подпитывать инфляцию в течение многих лет, считает ЕЦБ

Рост заработной платы продолжит подпитывать инфляцию в еврозоне даже после того, как пройдут шоки, отметил в пятницу главный экономист Европейского центрального банка.

«Даже после того, как энергетические и пандемические факторы исчезнут » из инфляционной динамики, « рост заработной платы будет основным драйвером роста цен в течение следующих нескольких лет», — пишет Филип Лейн в блоге, размещенном на сайте ЕЦБ.

Хотя этой осенью инфляция в регионе превысила 10-процентную отметку, ЕЦБ опасается, что может начаться спираль цен и заработной платы, которая может подорвать его сценарий постепенного возврата инфляции к целевому уровню в 2%.

Это явление в настоящее время не наблюдается, поскольку последние переговоры по контракту в целом привели к увеличению средней заработной платы на 3,8% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году, отмечает эксперт.

В Германии почти 4 миллиона работников в промышленном секторе, в электронике и металлургии, в пятницу получили повышение заработной платы на 8,5% за два года. Это увеличение, безусловно, воспринимается как «выше нормы», но оно отражает «в значительной степени процесс наверстывания после снижения реальной заработной платы, которое произошло с середины 2021 года», когда цены на энергоносители и сырьевые товары привели к росту глобальной инфляции и снижению покупательной способности.

В будущем заработная плата продолжит расти, но это не следует интерпретировать как «постоянное изменение динамики номинальной заработной платы», подчеркивает Лейн.

По завершении фазы догоняющего роста заработной платы можно ожидать, что номинальная заработная плата будет расти со скоростью, соответствующей сумме роста производительности труда и целевого уровня инфляции в 2% , заключил он.