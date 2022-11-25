Полезные свойства облепихи и облепихового масла

Витаминный и минеральный состав облепихи очень сильно зависит от её сорта, места произрастания и даже времени сбора урожая.

Из полутора десятков облепиховых минералов среди макроэлементов наиболее существенно в ягоде содержание калия и кальция, а среди микроэлементов – железа. Хорошим источником цинка могут служить листья облепихи, собранные в конце лета. Кстати, кора считается одним из лучших растительных источников серотонина.

Полезные свойства облепихи также помогают укреплению стенок кровеносных сосудов, этому процессу способствует совместное взаимодействие витаминов Р и С в составе этой ягоды. На этом польза облепихи для кровеносной системы не заканчивается — также благодаря этой чудесной ягоде можно снизить риск закупорки и образования тромбов в кровеносных сосудах.

Также полезные свойства облепихи благоприятно сказываются на иммунной системе человека, помогают ему противостоять вирусам и разного рода инфекциям. В составе ягод облепихи также имеется витамин Е, который крайне важен для детородной женской функции. Этот витамин помогает тканям омолаживаться, тем самым восстанавливая правильную работу женских половых органов.

Полезные свойства облепихи пригодятся и при залечивании воспалительных процессов, происходящих в организме, заживлении ран на коже. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки также поддаются полезным свойствам облепихи. Данная ягода имеет воздействие даже на различные заболевания глаз, такие как конъюнктивит, дефекты и травмы роговицы. Да и просто для восстановления питательного баланса в организме рекомендуется потреблять именно облепиху.

Полезные свойства облепихового масла:

В народной медицине чаще всего используются полезные свойства именно облепихового масла. Его добывают из ягод облепихи и используют при лечении множества заболеваний. Облепиховое масло помогает при гастрите и язвах, при лечении ожогов и ран, старческой катаракты, атеросклероза, малокровия и гипертонии. Благодаря регенерирующим свойствам облепихового масла, его также используют в борьбе с гинекологическими заболеваниями у женщин.

Действенны полезные свойства облепихового масла и при зубных болях, кровоточивости десен и стоматите. Тампон, смоченный в облепиховом масле, нужно приложить к больному месту и менять его по мере надобности. Такой принцип использования полезных свойств облепихового масла способен снизить болевые ощущения, но не исключает похода к стоматологу.