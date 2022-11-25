Диетологи высказали своё мнение по поводу рыбной диеты

Рыбная диета для похудения — одна из наиболее полезных (если применительно к подобным диетам вообще приемлемо употреблять понятие «польза для здоровья»).

Правила рыбной диеты для похудения:

В пользу рыбной диеты для похудения говорит, в первую очередь, тот факт, что такой системы питания можно придерживаться постоянно. Даже многие голливудские звезды признаются в том, что их рацион состоит их рыбы и овощей, что помогает им держать себя в форме и получать из пищи все необходимые для здоровья вещества и микроэлементы.

Сложно перечислить все то, чем ценна рыба как пищевой продукт — омега-3 кислоты, йод, марганец, витамины А и D, фтор, легкоусвояемый рыбный белок и т.д. Вы не только сможете потерять лишний вес — вы станете более здоровыми, если основой вашего рациона станут рыба и морепродукты.

При соблюдении рыбной диеты для похудения придерживайтесь следующих правил для большей ее эффективности:

готовьте рыбу на пару или на сковороде с антипригарным покрытием без масла;

в качестве гарнира используйте кабачки, огурцы, необработанный рис, свеклу, морковь, цветную или брюссельскую капусты, а вот картофель, грибы и редьку лучше исключить;

откажитесь на время диеты от выпечки, животных жиров, алкогольных напитков, кофеина;

готовьте рыбу с минимумом соли, используя зелень, лимонный сок и неострые приправы;

выбирайте нежирные сорта рыбы — хек, треска, минтай и др.;

выпивайте по 1,5 литра воды без газа в день — сразу после пробуждения и за 15-20 минут перед каждым приемом пищи.

Это приблизительное меню рыбной диеты для похудения, которое можно взять за основу для своего:

завтрак: 2 чашки чая, 1-2 вареных яйца, 1-2 стаканчика йогурта или обезжиренного творога;

обед: 250г рыбы или морепродуктов, сырые или вареные овощи в качестве гарнира без масла, заправленные обезжиренным йогуртом с зеленью и лимонным соком, 1-2 стаканчика йогурта или обезжиренного творога;

ужин: такой же, как и обед. Можно чередовать блюда, приготовленные на пару, с запеченными, салаты из свежих овощей — с овощным соте.

Рыбная диета для похудения, дополненная овощами и фруктами и молочными продуктами с низким содержанием жира, может стать (в отличие от многих других диет для похудения) полноценной и здоровой системой питания. После достижения желаемого веса вы можете включить в свой рацион каши и другие гарниры, фрукты, орехи и питаться так еще длительное время без вреда для здоровья, но с пользой для фигуры.