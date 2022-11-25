Российская авиация уничтожила 100 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиации уничтожила более 100 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ в окрестностях городов Северск и Славянск в ДНР.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что в результате высокоточного удара российских воздушно-космических сил в районах городов Северск и Славянск в ДНР было ликвидировано не менее ста единиц личного состава «Иностранного легиона» ВСУ.

Конашенков добавил, что помимо живой силы «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины были также уничтожены один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей украинской стороны.