Эксперты рассказали, что означает белая пена на мёде

В магазинах мы можем найти множество видов меда: от светлого, до темного, гречишный, жидкий, твердый.

Иногда на меде появляется белая пена. Однако нам нечего бояться — это значит, что мед высочайшего качества. .

Мед является прекрасным дополнением ко многим блюдам, десертам и зимним чаям. Из него можно приготовить вкусные маринады и глазури для мяса, заправки для салатов, подсластить чай и кофе, а также испечь вкусные торты.

Мед — это не только вкусное и сладкое дополнение к блюдам и напиткам, но и настоящая витаминная бомба, вот почему мы должны ввести его в свой рацион.

Мед действует как природный антибиотик - он эффективно борется с простудой, гриппом и бактериальными заболеваниями.

Содержащиеся в меде вещества также регулируют работу сердца, снижают кровяное давление, оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, а также снижают риск возникновения рака.

Пена, которая появляется на меде, — это не что иное, как пузырьки воздуха, они попадают в банку сверху и не представляют опасности для нашего здоровья. Появление белой пены также означает, что мед самого высокого качества, так как он не подвергался термической обработке.

Термическая обработка действительно удаляет пузырьки воздуха, однако при этом мед теряет ценные питательные свойства.

Поэтому мед с белой пеной является признаком лучшего продукта. К сожалению, почти все продукты, которые мы можем купить в магазинах, подвергаются обработки, что оставляет нам только вкус меда.