Галич снова перестала общаться с Ивлеевой

Известная ведущая и блогер Ида Галич назвала причины ссоры со своей подругой и коллегой Настей Ивлеевой.

Ида Галич и Настя Ивлеева были лучшими подругами. Когда Ида вышла замуж за Стаса Круглицкого и забеременела, отношения знаменитостей сошли на нет.

Позднее подруги стали общаться, но вскоре вновь разошлись как в море корабли.

Ида рассказала, что Настя ей "не отвечает взаимностью", а навязываться не в правилах знаменитости.