Галич снова перестала общаться с Ивлеевой
2022-11-25 15:25
Известная ведущая и блогер Ида Галич назвала причины ссоры со своей подругой и коллегой Настей Ивлеевой.
Ида Галич и Настя Ивлеева были лучшими подругами. Когда Ида вышла замуж за Стаса Круглицкого и забеременела, отношения знаменитостей сошли на нет.
Позднее подруги стали общаться, но вскоре вновь разошлись как в море корабли.
Ида рассказала, что Настя ей "не отвечает взаимностью", а навязываться не в правилах знаменитости.
Опубликовано: Наталя Гончарова
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