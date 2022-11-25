СБУ проводят обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Украинские СМИ заявили, что СБУ проводят обыск на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

В пятницу, 25 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что Служба безопасности Украины вновь проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории объектов Украинской православной церкви.

В этот раз украинские спецслужбы пришли с обыском в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, результаты которого будут опубликованы позже, в то время как ранее СБУ проводила обыски на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области.