СБУ проводят обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ
Украинские СМИ заявили, что СБУ проводят обыск на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
В пятницу, 25 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что Служба безопасности Украины вновь проводит «контрразведывательные мероприятия» на территории объектов Украинской православной церкви.
В этот раз украинские спецслужбы пришли с обыском в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, результаты которого будут опубликованы позже, в то время как ранее СБУ проводила обыски на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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