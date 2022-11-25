Худяков нелестно высказался о зарубежных наградах Хаматовой и Галкина, уехавших из России

Экс-депутат Госудумы Роман Худяков прокомментировал получение латвийской премии в номинации "Актриса года" Чулпан Хаматовой, а также награду, которую намерены вручить комику Максиму Галкину.

Роман Худяков считает, что награждение Чулпан Хаматовой и Максима Галкина в ближайшей перспективе - это следование новой "методичке Запада". Об этом экс-депутат написал в своем Телеграм-канале.

Политик утверждает, что Галкина тоже хотят наградить, но ищут организацию, от которой это можно сделать. Оппозиционная антироссийская структура здесь не подойдет.

Награду "за уникальные артистические достижения в юмористическом жанре" должен вручить какой-нибудь "фонд, провозглашающий идеи гуманизма".