Худяков нелестно высказался о зарубежных наградах Хаматовой и Галкина, уехавших из России
2022-11-25 15:38
Экс-депутат Госудумы Роман Худяков прокомментировал получение латвийской премии в номинации "Актриса года" Чулпан Хаматовой, а также награду, которую намерены вручить комику Максиму Галкину.
Роман Худяков считает, что награждение Чулпан Хаматовой и Максима Галкина в ближайшей перспективе - это следование новой "методичке Запада". Об этом экс-депутат написал в своем Телеграм-канале.
Политик утверждает, что Галкина тоже хотят наградить, но ищут организацию, от которой это можно сделать. Оппозиционная антироссийская структура здесь не подойдет.
Награду "за уникальные артистические достижения в юмористическом жанре" должен вручить какой-нибудь "фонд, провозглашающий идеи гуманизма".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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