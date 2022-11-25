Венгрия обвинила США в получении выгоды от экономического упадка Европы
2022-11-25 15:43
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США получают выгоду от экономического упадка Европы.
По его словам, движение европейской экономики к рецессии является хорошей новостью для экономики США.
Сийярто также сказал, что действия Еврокомиссии мешают привлечению инвестиций в Евросоюз.
Ранее европейские политики говорили о том, что указы Джо Байдена ограничивают европейскую торговлю и разрушают промышленность.
Опубликовано: Светлана Репина
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