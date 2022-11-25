Китайская Meituan превзошла прогнозы по выручке и выходит в прибыль

Китайский гигант по доставке продуктов питания Meituan в пятницу сообщил о квартальном росте выручки на 28,2% и вернулся к прибыли, поскольку компания оправилась от ограничений COVID-19.

Meituan, чьи услуги также включают обзоры ресторанов и прокат велосипедов, сообщила, что общий доход вырос до 62,62 млрд юаней (8,74 млрд долларов) за три месяца, закончившихся в сентябре, по сравнению со средней оценкой аналитиков в 61,79 млрд юаней, согласно данным Refinitiv.

Компания получила квартальную прибыль в размере 1,22 млрд юаней по сравнению с убытком в размере 9,99 млрд юаней годом ранее, поскольку она приостановила активное финансирование своих новых инициатив.

Продажи от новых инициатив, в том числе от сообщества электронной коммерции Meituan Select, выросли на 39,7% в годовом исчислении до 16,29 млрд юаней.

Выручка от основной местной торговли, которая включает доставку еды и доставку непродовольственных товаров Meituan Instashopping, выросла на 24,6% до 46,33 млрд юаней.

Сделав первый шаг за пределы материкового Китая, компания недавно начала расширяться в Гонконге. Операции там по-прежнему представляют собой небольшие пилотные программы, заявил исполнительный директор Ван Син во время телефонной конференции в пятницу, и Meituan рассматривает город как испытательный полигон для своих глобальных планов.

Инвестор Tencent Holdings, китайский гигант социальных сетей и игр, которому принадлежит 17% Meituan, заявил на прошлой неделе, что вернет капитал акционерам путем распределения дивидендов по своей доле в размере 20 миллиардов долларов , что составляет примерно 15,5% от общего количества выпущенных акций.