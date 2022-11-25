Дерматовенеролог предупредила о последствиях от использования шампуня от перхоти против акне

По утверждению дерматовенеролога Наталии Жовтан, это средство гигиены не предназначено для кожи лица, несмотря на наличие там действенного против прыщей цинка.

Цинк действительно эффективен при борьбе с акне, оказывая противовоспалительное действие и угнетая патогенную микрофлору.

Кроме того, он снижает выработку кожного сала благодаря антиандрогенному действию.

«В недалёком прошлом действительно считалось важным подсушить проблемную кожу, уменьшить выработку кожного сала на лице при воспалениях. Однако современные исследования говорят о важности бережного ухода за проблемной кожей. Ведь длительное агрессивное пересушивание может приводить к компенсаторной (ещё большей) выработке себума (секрета сальных желез)», — объяснила Жовтан.

Вот только использовать шампунь от перхоти для ухода за кожей лица плохая идея.

«Анатомические и физиологические особенности кожи головы, такие как обилие сальных желез и высокий уровень выделения себума, а также наличие волос делают эту зону особенной в плане ухода. И средства, применяемые для мытья волос, выполняют конкретные задачи», — добавила Наталья Жовтан.

Применение шампуня против перхоти на коже лица приведет к её сухости, стянутости. При продолжительном использовании — к раздражению и общему ухудшению кожного покрова.