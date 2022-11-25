У Зверева появилась новая муза вместо Пугачевой

Стилист Сергей Зверев признался, что после того как певица Алла Пугачева покинула РФ, ему было очень непросто, ведь он потерял музу. Но свято место пусто не бывает.

Стилист Сергей Зверев всегда хорошо отзывался о певице Алле Пугачевой, называя ее своей музой.

Зверев признался, что после того, как Алла Борисовна покинула страну, ему пришлось нелегко.

Сейчас все изменилось и есть во имя кого творить. Новой вдохновительницей эпатажной знаменитости стала исполнительница Любовь Успенская.