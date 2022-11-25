Если исключить сахар из рациона глюкоза будет поступать в организм из другой еды
Глюкоза является главным источником энергии для обеспечения обменных процессов, поэтому она обязательно должна поступать в организм человека, рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова.
Ежедневное потребление сахара должно составлять 5% от суточной калорийности или около шести чайных ложек.
Только не стоит путать натуральный сахар, который содержится в цельных, необработанных продуктах: фруктах, овощах, орехах, бобовых или крупах с добавленным.
«Добавленный сахар на упаковках обозначают не всегда просто "сахар", существует более 60 вариантов обозначений. Ингредиенты, которые заканчиваются на -оза (например, декстроза, мальтоза), а также все сиропы (сироп агавы, кленовый, финиковый, рисовый и другие), ячменный солод, мёд, патока, концентрированный фруктовый сок — это всё добавленные сахара, которые очень калорийны, содержат минимум питательных веществ», — пояснила Лушникова.
Во избежание дефицита глюкозы в крови достаточно включать в рацион только натуральные сахара.
Исключение из рациона добавленного сахара является профилактикой появления онкологии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера.
Приведет к снижению тревожности и исчезнут проблемы со сном.
Опубликовано: Храмова Оксана
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Испания и ЕС предлагают оставить сухопутную границу Гибралтара открытой
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Ультраправый израильский политик Бег-Гвир станет главой МВД Израиля
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина