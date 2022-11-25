Турция и Венгрия затягивают вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ТГ "Варшавская русалка" (t.me/pl_syrenka) посвятил публикацию вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которое сдерживают Венгрия и Турция.

Полагаю, что свою роль сыграли недавний теракт в Турции и последовавшая за ним операция в Сирии и Ираке. Правительство Швеции поддерживает Эрдогана, однако в стране прошли антитурецкие митинги с призывом осудить военные действия, пишет автор канала.

От шведов и финнов, разумеется, потребуют ужесточения позиции по курдским организациям — по данным СМИ, сегодня проходят переговоры турецкой, шведской и финской делегаций. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, Швеция по существу выполнила условия соглашения, заключенного с Турцией на саммите НАТО в Мадриде.

Для шведских и финских властей ситуация сложилась непростая. Нужно как-то объяснить населению, почему бомбежка северных районов Сирии допускается демократическими государствами. Напомню, что турки воюют в том числе против курдских Отрядов народной самообороны, которые в европейском сознании закрепились в образе главных борцов с ИГ.

У турок тем временем есть пара месяцев, чтобы продолжить торговаться с европейскими партнерами. Логично предположить, что речь зайдет об экономических преференциях — легче отстегнуть несколько миллионов евро на развитие турецкой экономики, чем перекраивать законодательство под нужды Эрдогана.