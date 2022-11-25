Трихолог дает советы, как избежать выпадения волос осенью

Ухудшение ситуации с выпадением волос осенью связано с дефицитом эстрогена, рассказала врач-трихолог столичной клиники "СМ-Косметология" Екатерина Пащенко.

Выработка эстрогена в организме активизируется летом, а осенью, наоборот, его уровень снижается. Кроме того, не стоит забывать и про сезонный авитаминоз.

"Также к активному выпадению волос приводит гормон кортизол, вырабатывающийся на фоне сниженного настроения и повышенной тревожности, которые так характерны осенью. В результате воздействия этого гормона происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула и волосы начинают выпадать", — добавила специалист.

Чтобы уменьшить выпадение волос осенью, необходимо заботиться о них летом. Защищать от прямых солнечных лучей, придерживаться сбалансированного питания.

Обязательно ввести в рацион продукты, содержащие достаточное количество витаминов группы В, а также омегу-3. Помнить от правильном косметическом уходе за волосами.

"Не расчёсывайте мокрые волосы, не используйте часто фен, применяйте маски и кондиционеры на длину волос, не носите тугие причёски, мойте голову по мере загрязнения шампунями, подходящими вам по типу ваших волос", — напомнила врач.

Следует отказаться от металлических и деревянных расчёсок. С осторожностью использовать резинки для волос: чем туже фиксируется резинка, тем хуже будут последствия.