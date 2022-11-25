В Уголовном суде Ватикана за год осуждено около десятка духовных лиц за мошенничество, коррупцию и вымогательство
Высокопоставленный итальянский кардинал, в настоящее время находящийся под судом за финансовое мошенничество, попросил Папу подтвердить, что он одобряет конфиденциальные финансовые операции в приватном разговоре.
Кардинал записал разговор с понтификом на пленку без ведома Франциска незадолго до суда, сообщили в Ватикане в пятницу, 25 ноября.
Эта запись, сделанная летом 2021 года, за три дня до начала суда и после того, как Папа Франциск только что перенес серьезную операцию на толстой кишке, не была обнародована, но о ее существовании стало известно в четверг во время слушаний в Ватиканском трибунале.
74-летний кардинал Анджело Беччиу, бывший близкий советник Папы, был уволен со своего поста и лишен привилегий в сентябре 2020 года на фоне скандала с лондонской сделкой с недвижимостью, несмотря на заявление о своей невиновности.
Всего с июля 2021 года перед Уголовным судом Ватикана предстало около десятка человек за мошенничество, растрату, злоупотребление властью, отмывание денег, коррупцию и вымогательство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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