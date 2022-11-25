На матче со Швейцарией у Бразилии не будет Неймара и Данило, которые получили травмы

Неймар, пострадавший от растяжения связок в четверг в игре против Сербии (2:0), получил травму связки правой лодыжки и пропустит в понедельник матч со Швейцарией во втором туре ЧМ-2022, сообщил в пятницу врач команды Бразилии.

Родриго Ласмар, врач Бразильской федерации (CBF), сообщил, что у Неймара «повреждение боковой связки голеностопного сустава». Защитник Данило также получил растяжение связок.

«У нас не будет этих двух игроков для нашей следующей игры, но они продолжают лечение с целью восстановить их до конца соревнований», — сказал он в видеотрансляции CBF.

Ранее сообщалось, что бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Роналду ищет на ЧМ новый клуб, за которы будет выступать в следующем сезоне.