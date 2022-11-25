На матче со Швейцарией у Бразилии не будет Неймара и Данило, которые получили травмы
2022-11-25 18:41
Неймар, пострадавший от растяжения связок в четверг в игре против Сербии (2:0), получил травму связки правой лодыжки и пропустит в понедельник матч со Швейцарией во втором туре ЧМ-2022, сообщил в пятницу врач команды Бразилии.
Родриго Ласмар, врач Бразильской федерации (CBF), сообщил, что у Неймара «повреждение боковой связки голеностопного сустава». Защитник Данило также получил растяжение связок.
«У нас не будет этих двух игроков для нашей следующей игры, но они продолжают лечение с целью восстановить их до конца соревнований», — сказал он в видеотрансляции CBF.
Ранее сообщалось, что бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Роналду ищет на ЧМ новый клуб, за которы будет выступать в следующем сезоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Politico: санкции не мешают европейским мебельным компаниям покупать белорусские товары
Financial Times: Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо из-за нехватки электричества на Украине
Путин: необходимо принять меры по поддержке беспризорных детей в зоне СВО
Кремль прокомментировал слухи об объявлении новой мобилизации через послание Путина