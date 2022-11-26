Зеленский призвал беречь электроэнергию и обвинил городские власти Киева
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в общей сложности более шести миллионов домохозяйств по всей стране остались без электричества, пишет "Интерфакс-Украина".
Два дня назад российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар, направленный в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
"Сегодня ночью в большинстве областей Украины и в Киеве серьезные отключения электроэнергии. В настоящее время без электричества остаются более 6 миллионов потребителей. Только в Киеве около 600 дворов. Непростая ситуация также в Одессе, Львове, Виннице и Днепропетровске. Прошу все регионы экономить электроэнергию, как и прежде", - заявил Зеленский.
Кроме того, о напомнил о так называемых "Пунктах несломленности", расположенных по всей стране. Однако он признает, что "к сожалению, не во всех городах органы местного самоуправления подготовили эти пункты", в том числе в самом Киеве.
"Всего таких точек по всей Украине уже более четырех тысяч, и ответственность каждого местного руководителя — сделать так, чтобы все, что должно быть для людей, действительно работало", — подчеркнул президент.
В "Пунктах несломленности" есть все основные коммуникации: электричество, мобильная связь и интернет, а также отопление, вода и медицинская помощь. Все это украинцы могут получить бесплатно.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Согласно проведенным опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию
Исследования показали, что статистика "4 из 10" является усредненной. Процентное соотношение собранных данных разительно отличается для разных стран и зависит также от социально-экономического статуса опрошенных.Подробнее...
-
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Дуда: на территории Польши упала одна ракета, вторая – на Украине
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Суд Ватикана заслушал тайно записанный телефонный разговор кардинала с Папой Римским
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия