Зеленский призвал беречь электроэнергию и обвинил городские власти Киева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в общей сложности более шести миллионов домохозяйств по всей стране остались без электричества, пишет "Интерфакс-Украина".

Два дня назад российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар, направленный в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

"Сегодня ночью в большинстве областей Украины и в Киеве серьезные отключения электроэнергии. В настоящее время без электричества остаются более 6 миллионов потребителей. Только в Киеве около 600 дворов. Непростая ситуация также в Одессе, Львове, Виннице и Днепропетровске. Прошу все регионы экономить электроэнергию, как и прежде", - заявил Зеленский.

Кроме того, о напомнил о так называемых "Пунктах несломленности", расположенных по всей стране. Однако он признает, что "к сожалению, не во всех городах органы местного самоуправления подготовили эти пункты", в том числе в самом Киеве.

"Всего таких точек по всей Украине уже более четырех тысяч, и ответственность каждого местного руководителя — сделать так, чтобы все, что должно быть для людей, действительно работало", — подчеркнул президент.

В "Пунктах несломленности" есть все основные коммуникации: электричество, мобильная связь и интернет, а также отопление, вода и медицинская помощь. Все это украинцы могут получить бесплатно.