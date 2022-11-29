Захарова: слова Папы Римского о чеченцах и бурятах в СВО являются «извращением»
2022-11-29 00:38
Мария Захарова раскритиковала Папу Римского Франциска за его высказывание об участии представителей национальных меньшинств РФ в спецоперации на территории Украины.
Накануне глава католической церкви Папа Римский Франциск публично заявил, что чеченские и бурятские военные, принимающие участие в специальной военной операции, являются самыми жестокими представителями группировки российских войск в Украине.
По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, слова Папы Римского являются недопустимыми и могут быть охарактеризованы как "извращение" истины, поскольку национальные меньшинства РФ являются неотъемлемой составляющей СВО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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