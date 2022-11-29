«Молдовагаз» погасила долг перед «Газпромом»
2022-11-29 01:04
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о погашении задолженности перед «Газпромом» на сумму в 20,49 млн долларов.
Эту сумму молдавская сторона должна была внести за поставки газа в ноябре. Всего «Молдовагаз» выплатила за этот месяц 41,9 млн долларов.
Чебан отметил, что в ноябре итоговый размер выплат изменился из-за изменения структуры потребления газа на левом берегу реки Днестр.
В результате общий объем потребления природного газа в Молдове увеличился в два раза.
Опубликовано: Светлана Репина
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