«Молдовагаз» погасила долг перед «Газпромом»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о погашении задолженности перед «Газпромом» на сумму в 20,49 млн долларов.

Эту сумму молдавская сторона должна была внести за поставки газа в ноябре. Всего «Молдовагаз» выплатила за этот месяц 41,9 млн долларов.

Чебан отметил, что в ноябре итоговый размер выплат изменился из-за изменения структуры потребления газа на левом берегу реки Днестр.

В результате общий объем потребления природного газа в Молдове увеличился в два раза.