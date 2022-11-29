NDP: за время спецоперации на Украине погибло около 1,2 тысячи военных из Польши

Издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщаел, что за время проведения спецоперации на Украине погибло около 1,2 тыс. польских солдат.

По информации газеты, несколько тысяч наемников из Польши были ранены.

Авторы материала утверждают, что президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак призывали поляков к участию в боях на украинской стороне.

Сообщается также, что из-за значительных потерь среди польских военных было решено выделить для них отдельное кладбище в Ольштыне.