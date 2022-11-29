Семь стран Европы помогут Украине подготовиться к зиме
2022-11-29 01:22
Главы МИД Литвы, Исландии, Латвии, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Швеции пообещали, что их страны помогут Украине подготовиться к зиме.
Они также обязались оказать помощь в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.
Кроме того, министры иностранных дел поддержали расширение зерновой инициативы.
В совместном заявлении также говорится о планах по усилению сотрудничества в сферах цифровизации и кибербезопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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