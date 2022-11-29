Семь стран Европы помогут Украине подготовиться к зиме

Главы МИД Литвы, Исландии, Латвии, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Швеции пообещали, что их страны помогут Украине подготовиться к зиме.

Они также обязались оказать помощь в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, министры иностранных дел поддержали расширение зерновой инициативы.

В совместном заявлении также говорится о планах по усилению сотрудничества в сферах цифровизации и кибербезопасности.