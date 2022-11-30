Зеленский назвал стоимость восстановления Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что расходы на восстановление страны составят более 1 трлн долларов.
Он заявил о намерении привлечь для этого государства-партнеры и компании, которые могут взять шефство над населенным пунктом, предприятием или целой сферой.
Зеленский утверждает, что это предложение заинтересовало такие страны, как Польша, Дания, Германия, Швейцария, Великобритания, США, Франция и другие.
Ранее главы МИД нескольких стран во время визита в Киев пообещали помочь Украине подготовиться к зиме.
Опубликовано: Светлана Репина
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