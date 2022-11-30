Диетолог Кортни Ди Анджело назвала лучший напиток для плоского живота

Напитка, который сам по себе уничтожит жир на животе, не существует. Но есть напиток, который поможет значительно быстрее сделать живот плоским.

По словам диетолога Кортни Ли Анджело, таким напитком является горячий чай с мятой. Он низкокалорийный и способен снизить аппетит.

Мятный чай богат питательными веществами, которые могут помочь в потере веса. К тому же мята улучшает пищеварение.

Чай с мятой оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на мышцы, поэтому делает тренировки более эффективными.