Бариста Рональд Миллер рассказал, что произойдет, если вовремя не почистить кофеварку

Бариста Рональд Миллер говорит, что в кофеварке, которую не чистят регулярно, могут присутствовать бактерии, включая кишечную палочку. Они попадают в организм вместе с кофе.

Проникновение плесени в организм может спровоцировать аллергическую реакцию, иногда достаточно сильную.

Кофе из нечищеной кофеварки будет менее вкусным, у него появится горький пивкус. Это происходит из-за накопления масел.

Нерегулярная очистка сокращает срок службы кофеварки, способствует накоплению известкового налета.