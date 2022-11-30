Бариста Рональд Миллер рассказал, что произойдет, если вовремя не почистить кофеварку
2022-11-30 00:50
Бариста Рональд Миллер говорит, что в кофеварке, которую не чистят регулярно, могут присутствовать бактерии, включая кишечную палочку. Они попадают в организм вместе с кофе.
Проникновение плесени в организм может спровоцировать аллергическую реакцию, иногда достаточно сильную.
Кофе из нечищеной кофеварки будет менее вкусным, у него появится горький пивкус. Это происходит из-за накопления масел.
Нерегулярная очистка сокращает срок службы кофеварки, способствует накоплению известкового налета.
Опубликовано: Светлана Репина
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