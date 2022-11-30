Бывшего надзирателя тюрьмы в Калифорнии судят по обвинению в насилии над заключенными

Бывший надзиратель федеральной женской тюрьмы, известной как «клуб изнасилований», предстал перед судом по обвинению в растлении заключенных и принуждении их позировать обнаженными в своих камерах.

В прошлом году ФБР обнаружило в телефоне надзирателя тюрьмы в Дублине фото обнаженных заключенных. По этому делу проходит еще четверо обвиняемых.

Гарсия обвиняется в жестоком обращении с тремя заключенными в период с декабря 2019 года по июль 2021 года

55-летний Гарсия не признал себя виновным. Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.